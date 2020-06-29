〈慶應塾生新聞2020年6月号 特別掲載〉

新型コロナウイルスの影響を受け

現在も新聞を皆さまに配布するイベントが

実施できておりません。

一人でも多くの読者へ届くよう

WEBサイトにて公開いたします。

どうぞ、おうちでも

塾生新聞をお楽しみください。

#StayHome

※慶應塾生新聞6月号1面←こちらをクリック

新型コロナ 影響続く

新入生・体育会・就活 現場の声

－引っ越しにもコロナ禍

－上京延期 実家で受講

－体育会にも影響

－就活の在り方にも影響

9月入学 慎重な判断で

慶大 総合政策学部 中室牧子 教授

－なぜ9月入学が議題に

－9月入学は国際化につながるか

－休校による学力への影響は

－根拠に基づいた政策を

旅する映画館 café de cinéma

外出自粛でも映画楽しむ

喊声

※慶應塾生新聞6号2面←こちらをクリック

プチプラのあやさんに聞く 大学生ためのファッション講座

連載：塾生のギモン

第2回 アルバイトのこと、知っとかないと！

難民問題を考える

～6月20日は「世界難民の日」～

CAMPUS IDOL

経済学部経済学科3年 高野真子 さん

（慶應塾生新聞会は現在、取材・記事の執筆・紙面の編集など、全ての作業をオンラインで実施してます。）

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