定年退職者を発表　教員43人が慶大退職

今年度で定年退職する教員43名が学生部より発表された。該当する教員は以下の通り。（）は所属学部、職名、敬称略。
中山豊、谷寿美、柳田利夫、河内恵子、田坂憲二、長尾真理、鈴木淳子、八木章好（以上文学部教授）。
クナウプ・ハンス、古田和子、池尾和人、延近充、金子勝（以上経済学部教授）。
朝吹亮二、犬伏由子、井上一明、大沢秀介（以上法学部教授）。浅川順子、金子隆、黒川行治、樋口美雄（以上商学部教授）。
鈴木則宏、林松彦（以上医学部教授）。
田中茂、中田雅也、本多敏、櫻井彰人、下村俊、田村要造、佐藤春樹、大西公平（以上理工学部教授）。
田中茂範、ティースマイヤ・リン（以上環境情報学部教授）。
太田喜久子（看護医療学部教授）。
阿部芳廣（薬学部教授）。
六車明、三上威彦（以上法科大学院教授）。
河辺博史（保健管理センター教授）。
横井康平（理工学部准教授）。
饗庭了（医学部准教授）。
藤田知信（医学部付属先端医科学研究所助教）。
浅井隆志（医学部専任講師）。
粟津緑（医学部専任講師）。
なお、八木章好教授、饗庭了准教授は選択定年である。
池尾和人教授のインタビューはこちら
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