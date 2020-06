新型コロナウイルスの影響を受け

配布イベントを実施できていません。

一人でも多くの読者へ届くよう

WEBサイトにて紙面を公開いたします。

「こんにちは、慶應塾生新聞です。

ただいま〇月号を配布しております。

もしよろしければ1部、どうぞ」

と、皆さんへ直接手渡しできる日を目指して。

※慶應塾生新聞5月号1面←こちらをクリック

春学期はオンライン授業へ

-学問の灯、絶やさない

-実験・実習も自宅で

-「連絡が来ない」初週の授業では一部混乱も

-留学生「少し心細い」

-新歓活動、苦しい幕開け

オンラインで子どもの居場所を

認定NPO法人カタリバ

喊声

※慶應塾生新聞5月号2面←こちらをクリック

特集 サブスクリプション

-U-NEXT

-Laxus

「Red Bell Can You Make It ?」

日本代表 慶大生3人組「kitsune」 インタビュー

CAMPUS IDOL

法学部政治学科2年 田中美帆さん

(慶應塾生新聞会は、取材・記事の執筆・紙面の編集など、全ての作業を当面の間オンラインで実施いたします。)