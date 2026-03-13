新入生応援企画2026 VOL.5

大学生活では授業やサークルの間の待機時間がしばしば発生する。大学では一コマが90分なので、たった1授業の間を待つだけでもかなり拘束される。この空き時間は大学生活とは切っても切り離せない問題た。そこで今回は日吉キャンパスでの空き時間を潰すおすすめの場所を紹介する。

１．メディアセンター

まず最も定番の場所は日吉メディアセンターだ。メディアセンターには1～3階にかけてたくさんのスペースがあり、静かかつコンセントもあるので勉強にはうってつけである。もし完全に静かな空間が欲しい場合は、2階にサイレンススタディルームがあるのでぜひ利用してみてほしい。またソファでゆったりしたい人には1階の入って右手のラウンジがおすすめだ。ただし2、3限などには人が多いので席が見つからないかもしれない。その際は2階の西閲覧室は意外と空いていることが多い穴場である。

こんな人におすすめ

l 空き時間に課題を終わらせたい方

l 静かに勉強したい方

l ソファで休みたい方

２．空き教室

空き時間を空き教室で過ごすことは大学生活において珍しいことではない。昼間には中々空いていないが、夕方になると見つけやすい。メディアセンターとの違いは静かにする必要がないので友達と会話しても、飲食をとっても注意を受けることはない。なのでよりリラックスしたい人にはおすすめだ。運がよければ誰もいない教室を独り占め…なんてこともできるかもしれない。ただし、サークルなどが使用を予約していることもあるので、その際は使用できない。塾生情報局の公式LINEで空き教室を検索できるので、活用してみることを勧める。

こんな人におすすめ

l 友達としゃべりたい方

l ご飯を食べたい方

l メディアセンターが使えない方

３．食堂

もし食事をしたい場合、日吉キャンパスには大食堂がある。1階と2階で提供される食事が違う。詳しい違いについては省略するが、体感的には1階の方がメニューが安めで、その代わり2階の方がメニューが豊富だ。ただし、この食堂は昼間にはかなり混んでおり、特に新学期が始まってしばらくは席を取るのがとても困難だ。もし２限が空いている方は少し早めに行けば安定して席を取ることができる。また空いていない方も一人なら何とか席を見つけられることがある。なお、混雑時には食事が終わったらなるべく早く席を立つ必要がある。夕方には落ち着いてくるので席を取ることはできるが、その場合には食事の提供は終わっているので要注意だ。

こんな人におすすめ

l しっかりと食事をとりたい方

l 友達と過ごしたい方

４．藤山記念館

購買部沿いの道を進んだ先にある藤山記念館にはちょっとしたスペースとカフェがある。カフェ「È PRONTO」は飲食チェーンPRONTOを展開する会社が運営しており、パスタ、ドーナツ、コーヒーなどが提供されている。しっかりとしたカフェなので、初めて行く人は驚くかもしれない。また2階にはあまり知られていませんが、自習室がある。図書館のように静かな空間なので、勉強した方におすすめだ。

こんな人におすすめ

l キャンパス内でカフェを利用したい方

l 勉強したい方

５．協生館

陸上競技場に隣接する協生館にはコンビニやタリーズなどがある。特にタリーズはキャンパスから最も近い場所にありながら、あまり混んでいないことが多いので、おすすめだ。駅の入り口のすぐそばにあるので、学校帰りにちょっと寄ってみるという使い方もできる。

６．グリーンズテラス

実は日吉キャンパスにはもう1つの食堂がある。グリーンズテラスは第六校舎の裏にひっそりとあるまさに穴場だ。アクセスしづらい場所にあるので、知らない人も多いかもしれない。グリーンズテラスでは学食が食べられる他、かなりの数の席がある。他の食堂と比べて人がいないので、行けばまず席が取れる。お昼にどうしても場所がなくて困っている方は行ってみることをおすすめだ。テラス席には屋根がなく、開放的でとてもおしゃれなので秘密の集合場所としてはうってつけかもしれない。

他にもサークルや部活の部室、ひよ裏のお店などに行ってみるという手もある。あるいはここに載っていない穴場を自分で探してみるのも良いかもしれない。時間を有効に使って楽しいキャンパスライフを過ごしてほしい。

（牧野櫂）