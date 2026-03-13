新入生応援企画2026 VOL.4

新入生が最初に意外と戸惑うのが、キャンパス内における自習場所。「空きコマの時間に大学内で勉強したいけど、どこで自習できるのかわからない」と感じる新入生は多いのではないだろうか。そこで、本記事では日吉キャンパスにおける代表的な自習場所を4つ紹介する。

1つ目は、日吉メディアセンター（図書館）。4階建てになっていて、学部生は1階から3階までを自習場所として利用できる。（院生は1階から3階はもちろん、平日に限り4階フロアへの入室も可能）グループ学習室、各席に仕切りがついている個人用学習スペース、PCが完備されているPC席などがあり、自分の勉強スタイルや目的に合わせて自習場所を選択することができる。混雑時を除いて、上の階であるほど利用者が少ない印象があるため、個人的には3階の自習場所がおすすめである。

また、通常開館であれば、平日は8:45～21:00、土曜日は8:45～18:00までやっていて、朝早くから夜遅くまで利用することができる。平日・土曜の各短縮開館時間や開館スケジュールは、日吉メディアセンターの公式サイトより確認されたい。

ここまで日吉メディアセンターを紹介してきたが、自習場所として利用するのに1つ注意点がある。それは、期末試験期間前になると、利用者が大幅に増えて大変混雑することである。メディアセンターの入り口にリアルタイムの混雑状況が確認できるモニターがあるため、利用する前に随時確認しておきたい。

2つ目は、空き教室。メディアセンターが混雑している時や、短時間の自習の場合に便利である。多くの教室には、各席に充電用コンセントがついているため、快適に利用できる。各時限の空き教室情報は、以下のように塾生情報局の公式ラインで調べることが可能である。非常に便利なため、ぜひ参照されたい。

(塾生情報局公式LINEの空き教室検索画面)

3つ目は、第4校舎独立館地下1階にある日吉コミュニケーションラウンジ。平日9:00～18:00、原則として予約利用が優先されるが、予約が入っていない場合は上記の時間帯、塾生誰でも自習場所として利用できる。塾生の多文化交流の促進などを目的に設置されたこの場所は、開放的な空間で、グループプレゼンの準備やディスカッションにおすすめである。(仕切りのある自習スペースも数席あるため、個人利用ももちろん可能)

4つ目は、2025年5月にリニューアルオープンされた藤山記念館。館内の1階にÈ PRONTO(エプロント)というカフェがあり、軽食をとりながら自習場所として利用することができる。静かすぎる環境が苦手という人に是非おすすめしたい場所である。

このように、日吉キャンパス内には、メディアセンターをはじめ、塾生のそれぞれのニーズに合わせて自習場所が幾つかある。これからの大学生活の中で、ぜひ活用してみてほしい。

◯各種URL

日吉メディアセンター公式サイト

https://www.lib.keio.ac.jp/hiyoshi

塾生情報局公式サイト

https://info-jukusei.com

塾生情報局公式LINE

https://page.line.me/jukusei

日吉コミュニケーションラウンジ

https://www.students.keio.ac.jp/hy/life/facility/hy-lounge.html

藤山記念館

https://www.students.keio.ac.jp/hy/life/facility/study-room.html

（峯和香）