新入生応援企画2026 VOL.2「ひようらを開拓しよう！」

東急東横線の日吉〜元住吉エリアは、慶大に通うことになった新入生にとって、自然と足を運ぶことになる場所だ。授業終わりにそのまま友人とご飯に行く、空きコマにふらっと寄る。そんな日常の延長線上にある店の中でも、とりあえず知っておきたい二軒を挙げておきたい。

〇ハイ，ハウ アー ユー

まず日吉では、駅西口を出て少し歩き、ビルの3階にあるのが HI, HOW ARE YOU。スパイスカレーの専門店で、いわゆる「家のカレー」とはだいぶ違うタイプだ。パキスタン風チキンカレーやキーマは、派手さというよりスパイスの香りとコクがしっかりしていて、食べると「スパイスの使い方が丁寧だな」と感じる味。食べログの「カレー EAST 百名店」に選ばれていることもあり、昼どきは学生が並ぶこともある。時間に余裕がある日に行くのがよさそうだ。

〇豚星

隣の元住吉で名前がよく挙がるのが、豚星。いわゆる二郎系インスパイアで、極太麺に濃いめのスープ、山盛りの野菜という分かりやすいボリューム感が特徴。注文時のコールなど独特のルールはあるが、周りを見ながら落ち着いて頼めば問題ない。がっつり食べたい日や、サークル帰りにしっかり腹を満たしたいときにちょうどいい一杯だ。特別に背伸びするような店というより、「気づけば何度も行く店」になりやすい二軒。日吉でスパイス系、元住吉でがっつり系。そんなふうに自分なりの定番を少しずつ見つけていけばいい。大学生活は意外とあっという間だからこそ、こうした日常の積み重ねも、あとで振り返ればちゃんとした思い出になるはずだ。



日吉の商店街を慶大生は「ひようら」と呼ぶ（=日吉キャンパスの裏側）。空きコマや昼など、その商店街に軒を連ねるお店は多くの慶大生で繁盛する。日吉にいる期間は学部によって様々である。その日吉にいる期間に是非「ひようら」を開拓して欲しい。しかし、開拓しようとしても、商店街にどんなお店があるのか分からないだろう。そこでおすすめするのが「ひようらマップ」である。「ひようらマップ」は塾生新聞会の会員が独自に調査をし厳選した飲食店を紹介している。地図付きなので「ひようら」初心者には非常におすすめのツールとなる。



https://www.jukushin.com/ひようらグルメマップ

このリンクからご覧いただけるので是非新入生は確認して欲しい。

「ひようら」は美味しい飲食店が沢山ある。そしてそこにはたくさんの慶大生が集う。新たな出会いが新入生の君を待っているだろう。さあ、この記事を読んだなら明日から、いや、今日から「ひようら」を開拓しに行こう。

（山岸賢太）