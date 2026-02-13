受験生応援企画2026 第7回

入試当日のアドバイス

・当日は、慣れない場所への移動のため、時間に余裕をもって試験会場に着いておく。お金と時間の余裕があれば、下見にいくのもいい。

・試験会場では暖房がついていると思うが、場所によっては寒いので、カイロやブランケットを忘れずにもっていく。

・休み時間に見る参考書は厳選しておく。沢山持って行っても、すべてを読む時間はないし、荷物になる。暗記系の科目を一冊持っていくのがおすすめ。私は山川の世界史用語集や一問一答を持っていった。おすすめしないのは英語の単語帳。難しい単語を覚えてもどうせ当たらない。基本的な単語の確認用に持っていくのはあり。

・休み時間に食べるようにラムネやチョコレートを持っていき、集中力アップ！

・文学部の英語の試験では辞書の持ち込みが可能なため、持っていくのを忘れないようチェック。

・入試あるあるだが、試験会場にいる人全員の頭がよく見える。記念受験で来ている人も少なからずいるので、過度に緊張せずリラックスしよう。

・文学部限定（世界史選択者）

文学部の世界史は他の学部や私大よりも比較的易しめ。基本的な問題を絶対落とさない意気で挑もう。きっと受験対策をしてきた皆さんはすでに知っていることだと思うが、英語の試験では辞書を使える。だけど辞書に頼りすぎていると時間がなくなってしまうので、ここぞという時に引くようにする。

小論文は、よほど面白かったり、画期的なアイディアを書いたりしない限り、点数に大きな差がでることはない。相手は教授なので、そんな人たちを唸らせる名文を書くことは難しい。小論文で差をつけようとせず、論理性を意識して時間内に終えることが大事。

慶應生になったら

・合格したら、華のキャンパスライフが待っています！！高校の頃よりも人数が増える分、多様なバックグラウンドや価値観を持った人と出会えるため、毎日が刺激的。素敵な先生方や友人との出会いや、バイトにサークルと、大学生活は人生で最も輝かしい瞬間の一つになると思います。受験はしんどいけれども、今が踏ん張りどき！夢の大学生活に向かって、頑張れ！

（井波ここ音)