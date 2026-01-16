コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

OpenAIと慶大が包括連携覚書　AI活用環境整備へ

OpenAIと慶大が包括連携覚書　AI活用環境整備へ

編集局 2026年1月18日
慶應医療のすゝめ

【連載】慶應医療のすゝめ

編集局 2025年12月30日
Untitled design

学問のすゝめ〜教授への道のり〜 第2回 中野泰志教授インタビュー

編集局 2025年12月28日

もう一度読む

4d9d5982130ec83d

通信制高校生の進路から見る　「自分らしく」生きる勇気と責任＿＿ユイロ高等学院インタビュー

編集局 2026年1月20日
20260119アイキャッチ

慶大生とAIの今　―AI使用は「日常」に―

編集局 2026年1月19日
OpenAIと慶大が包括連携覚書　AI活用環境整備へ

OpenAIと慶大が包括連携覚書　AI活用環境整備へ

編集局 2026年1月18日
無題320_20260117191607

2026年は「丙午」　迷信が生んだ悲劇とは

編集局 2026年1月17日

あの頃の慶應がここに—『塾生新聞 縮刷版』数量限定販売！▶こちらから

Close Ad
X