「委員一人一人に寄り添い、塾生主体の三田祭を作る」第67回三田祭実行委員長 須藤大喜さんインタビュー

編集局 2025年12月13日
「『縦の絆』で塾生の輝きを伝える」第67回三田祭実行委員広報宣伝局長 田村有諒さんインタビュー

編集局 2025年12月11日
「出展団体を支え、参加者の『笑顔』を作る」第67回三田祭実行委員一般企画局長 島村壮さんインタビュー

編集局 2025年12月7日

本部企画局長　松尾健人さん　「付加価値をもたらし、三田祭の『色』を作る」

編集局 2025年12月17日
1765630019376

日吉駅リニューアル工事　銀杏並木と共に歩む

編集局 2025年12月17日
image_-_

文学部専攻企画2026 教授インタビュー編　美学美術史学専攻　〜佐々木康之教授〜

編集局 2025年12月17日
IMG_9171

塾生のモチベーションを変える　慶大独自の省エネルギー施策

編集局 2025年12月16日

