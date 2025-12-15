コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

『塾生代表選挙から見る学生自治　失われた「全塾自治会」とは」

『塾生代表選挙から見る学生自治　失われた「全塾自治会」とは」

編集局 2025年7月13日 2
岩切氏、第9代塾生代表に就任。塾生議員も3名が就任

岩切氏、第9代塾生代表に就任。塾生議員も3名が就任

編集局 2025年7月7日 4
Screenshot 2025-05-04 at 0.27.00 AM

【塾生代表選挙】4度目の挑戦──岩切太志、日吉学園祭で慶應の団結を実現へ

編集局 2025年5月4日

もう一度読む

IMG_9171

塾生のモチベーションを変える　慶大独自の省エネルギー施策

編集局 2025年12月16日
新空港線が本格始動 東急線沿線から羽田へ

新空港線が本格始動 東急線沿線から羽田へ

編集局 2025年12月16日
全塾協議会、選挙運営の不備で再実施へ

全塾協議会、選挙運営の不備で再実施へ

編集局 2025年12月15日
「委員一人一人に寄り添い、塾生主体の三田祭を作る」第67回三田祭実行委員長 須藤大喜さんインタビュー

「委員一人一人に寄り添い、塾生主体の三田祭を作る」第67回三田祭実行委員長 須藤大喜さんインタビュー

編集局 2025年12月13日

あの頃の慶應がここに—『塾生新聞 縮刷版』数量限定販売！▶こちらから

Close Ad
X