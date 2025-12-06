11月21日から24日の四日間にわたり、第67回三田祭が開催された。慶應義塾大学の一大イベントである三田祭を支える三田祭実行委員会。そこで渉外局長を務める鈴木遥さんに、活動内容や活動に対する思いを伺った。



──渉外局の役割を教えてください。

渉外局の具体的な業務は２つあります。 1つ目が企業の方からの三田祭への協賛の窓口になること。 2つ目は三田祭開催にあたり、三田キャンパス周辺の方との連携強化を図ることです。

1つ目の三田祭の協賛については、企業や個人の方から三田祭への協賛を集め、三田祭開催に向けた資金を集めています。パンフレットやスクリーンCM、ウェブサイトのセルバナーなどの広告協賛と三田祭で開催している福引への物品協賛を合わせると 1年間で約１千万円協賛資金を集めています。三田祭は非常に大規模な学園祭で、何をするにもお金が必要なのです。そのため、企業や個人の方から、資金を募ることで三田祭の開催に貢献しています。

2つ目はあまり知られていませんが、三田祭開催にあたっては、三田キャンパス周辺に住む方々の協力や理解が不可欠です。そのため、渉外局内に部署を設け、三田の商店街や町内会の方々と定期的に交流を重ねています。具体的には、夏に開催されるお祭りやカーニバルの手伝いなどを行っています。

──渉外局の活動で大変だったことは何ですか？

渉外局の活動で大変だったことは、協賛が断り続けてしまうことです。やはりその企業の皆様に協賛のお願いをしていますが、協賛が実現するのは100〜200社に 1個です。特に電話でお願いするときは、直接断られてしまうため、体力もメンタルも削られました。ただやはり企業の方から応援の言葉をかけてもらうことが多いので、それを直接聞けることは、渉外局にいてよかったと思います。

──今年の見どころを教えてください！

渉外局が三田祭で開催する企画の 1つに福引というものがあります。福引は伝統的で人気な企画です。内容は 1本300円でくじ引きに参加することによって豪華景品が当たるという企画です。渡す景品は渉外局が企業の皆様にお願いして物品のご協賛をいただいております。毎年、企業の方々にとてもご協力いただいており、慶大の卒業生はじめ、三田祭にとても前向きにご協賛いただく方が多いので、毎年多くの協賛品が集まっています。例えば、一番豪華な景品でホテルの宿泊券や、今年は家電と自転車が来ると伺っています。

今年も渉外局一同努力し、景品をたくさんいただいたので、お時間があれば寄っていただきたいと思っております。

──活動される中で、印象深かったことは何ですか？

外部の方と直接やり取りするのは渉外局しかないので、企業の方やキャンパス周辺の方々から直接「応援しているよ」や、「いつも頑張っていて偉いね」といったお言葉をかけていだだけることは印象に残りますし、活動している中でとても嬉しいです。

──渉外局の活動にあたって、大切にされていることは何ですか？

運営にあたりに大切にしていることは、やはり企業の方から三田祭を選んで協賛していただいているということなので、協賛でいただいたお金を責任持って使用すること。物品協賛にあたっても、いただいた企業の方がやはりその手間暇かけて作っていただいた物品をいただいているので、その物品をお客様に大切に渡すことを大切にしています。さらにその資金を三田祭の運営に回すことに対しても責任感を持って頑張っています。

──来場する塾生へメッセージをお願いします！

三田祭ではステージを始め、様々な機材が必要ですが、そこには絶対にお金が必要で、資金獲得を頑張っており、三田祭実行委員会としてもいろいろな局員が複雑な業務を背負って頑張っています。また、参加される団体の方も本祭に向けて多大な努力を重ねていただいています。それらの努力が全て本祭の 4日間に合わさり、昇華しているので、それを少しでも、見て楽しいでいただければと思っています。

渉外局長 鈴木遥さん【写真=撮影】

（大世古葵）












