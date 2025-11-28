文学部専攻徹底解説 中国文学専攻－悠久を紡ぎ、現代を映す知の旅路

文学部専攻徹底解説の第１３回では、中国文学専攻を取り上げる。今回は、文学部中国文

学専攻2年・Iさんにアンケートを実施した。ぜひ参考にしてほしい。

――専攻の雰囲気は？

極めてチャラい、静かというわけではなく、留学生や外国ルーツの生徒（特に東アジア系

の生徒の割合はトップではないだろうか）も多く多様な人がいて、各々のスタイルで大学

生活を楽しみつつ和気あいあいとしている。

――人気や規模感は？

1 学年5〜20人ほどで少ない時はうんと少ない。私の代は5人だが、今のところ特に不便

はない。少ない生徒に対してゼミが5〜6個あるため、生徒や教授との間で自然と距離感

が近くなるのが特徴と言えるかもしれない。

――どのような分野を学ぶのか？

主に中国の古典、現代文学、言語学（実は英米以外でも言語学は学べる、ゼミもある）。

さらに派生し映画、思想、歴史などを卒論と絡められると聞く。中国の文学、文学、言

語、思想等は意思があれば充分に浸ることができるだろう。

――必修やカリキュラムは？

2 年次の進級必要必修科目が中国現代、古典文学、中国言語学の３授業で、それ以降の進

級条件は特になく、一学期最低6〜9コマくらいの選択必修、専門教育科目、選択科目等

を修得し、研究会に参加していくというカリキュラム。

――この専攻の特徴は？

この専攻は学びたいことに充分に答えてくれる環境がある、それに加えて自由度が高いと

いうのが特性だと個人的に感じる。また教授はかなり良い方々が揃っている。一方、勉強

や出席は課せられるが、英米のような厳しさがあるわけではなく、他に時間を使いたいこ

とがある人などにも勧めたい。少人数というのも特性と言わざるを得ない。

――なぜこの専攻を志望したのか？

私はまだ知らない分野を学びたいと思ったから。他は、「当然中国文学に興味があったか

ら」「 教員免許が取りやすい」「 なんとなく」など。



――専攻に入ってからのイメージの変化は？

特にない。人が少なく全体像がわかりやすいため、雰囲気を知りたかったら何人かの

教授や先輩に話を聞けばすぐに専攻のイメージはつかめると思う。全専攻共通ではあるか

もしれないが、学年が上がると日吉にいた時より真面目な雰囲気になると感じる。

――この専攻に向いている人は？

当然中国に興味がある人におすすめだが、どんな人でも快適に過ごせるのではないか。少

人数だが他専攻も結局クラスに分けられるため、そんなに大きな悪影響はないように思

う。 必修を大教室で受けたい人には向かない。



(金田悠汰)