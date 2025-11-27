文学部専攻徹底解説 人間科学専攻－自分のペースで探求する、人間科学のフリースタイル

文学部専攻徹底解説の第１１回では、人間科学専攻を取り上げる。今回は、文学部人間科学専攻 2 年・W さんにアンケートを実施した。ぜひ参考にしてほしい。

――専攻の雰囲気は？

良い意味で落ち着いた雰囲気である。

――人数や規模感は？

文学部の中では比較的大規模な専攻だと思う。私の学年は女の子が多い印象だ。

――どのような分野を学ぶのか？

大きく分けて、心理学、社会心理学、社会学、文化人類学の四つの分野を扱う。

――必修やカリキュラムは？

半期で 2 年次は語学４コマに加え、人科の必修 3 コマ(「人間科学基礎」 「人間科学研究法基礎」 「人間科学諸領域(Ⅰ～Ⅳのうち２科目)」)をすべて取得しないと原級となる。

――この専攻の特性は？

教授が色々な分野に通じていて、社会学と心理学のいいとこ取りの印象。他専攻と比べて学べる分野が広い分、好きなテーマを追求したり、自らでリサーチのテーマを決めたりできる。

――なぜこの専攻を志望したのか？

やりたいことが定まっていなかったため、GPA 的に目指せそうなこの専攻を志望した。

――この専攻に向いている人は？

やりたいことが決まりきっていない人。社会学と心理学のどちらにも興味がある人。

次回は民族学考古学専攻を取り上げる。乞うご期待。

(金田悠汰)