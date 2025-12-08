《MITASAI REPORT-2025》ユニドル全国大会、夏冬制覇へ さよならモラトリアム
大盛況のうちに幕を閉じた三田祭、最終日である11月24日（月・祝）、メインステージにてさよならモラトリアムによる公演が行われた。
30分間で7曲もの曲が披露され、ファンや観客を魅了した。前方でカメラを構え、熱狂的に彼女たちを支えるファンの姿は印象的であった。
セットリストは以下の通り。
1 絶対アイドル辞めないで/=LOVE
2 トーキョーズ・ウェイ！/私立恵比寿中学
3 盛れ！ミ・アモーレ/Juice=Juice
4 ラストノートしか知らない/=LOVE
5 アレグロめいてるランナップ/わーすた
6 君に叱られた/乃木坂46
7 最高かよ/HKT48
MCでは、UNIDOL 2025 Summerでの優勝を報告するとともに、冬大会を制し夏冬制覇を目標に活動していくことが誓われた。夏大会の映像はYouTubeで視聴可能だ。
また、メンバー全員が現役の慶應生で構成されていることや衣装がメンバーたちの手作りであるといった彼女たちの魅力が語られた。
さよならモラトリアムは12月8日に “UNIDOL 2025-26 Winter 関東予選”に出場する。チケットやその他公演情報は公式ホームページをチェック。
熱狂的なファンとともに圧巻のステージを作り上げていく彼女たちの今後の活動に要注目だ。宣言通り、UNIDOL 2025 夏冬制覇を果たせるのか目が離せない。
(長谷川 真想)