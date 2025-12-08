《MITASAI REPORT-2025》ユニドル全国大会、夏冬制覇へ　さよならモラトリアム

大盛況のうちに幕を閉じた三田祭、最終日である11月24日（月・祝）、メインステージにてさよならモラトリアムによる公演が行われた。

30分間で7曲もの曲が披露され、ファンや観客を魅了した。前方でカメラを構え、熱狂的に彼女たちを支えるファンの姿は印象的であった。

セットリストは以下の通り。

1 絶対アイドル辞めないで/=LOVE

2 トーキョーズ・ウェイ！/私立恵比寿中学

3 盛れ！ミ・アモーレ/Juice=Juice

4 ラストノートしか知らない/=LOVE

5 アレグロめいてるランナップ/わーすた

6 君に叱られた/乃木坂46

7 最高かよ/HKT48

熱狂のうちに公演終了、ファン・観客に手を振るさよならモラトリアムのメンバー

MCでは、UNIDOL 2025 Summerでの優勝を報告するとともに、冬大会を制し夏冬制覇を目標に活動していくことが誓われた。夏大会の映像はYouTubeで視聴可能だ。

また、メンバー全員が現役の慶應生で構成されていることや衣装がメンバーたちの手作りであるといった彼女たちの魅力が語られた。

さよならモラトリアムは12月8日に “UNIDOL 2025-26 Winter 関東予選”に出場する。チケットやその他公演情報は公式ホームページをチェック。

熱狂的なファンとともに圧巻のステージを作り上げていく彼女たちの今後の活動に要注目だ。宣言通り、UNIDOL 2025 夏冬制覇を果たせるのか目が離せない。

さよならモラトリアム 公式サイト

(長谷川 真想)