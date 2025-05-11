オランダ首相 慶大で特別講演 – 初来日で石破首相と会談、大阪万博も視察
4月21日、慶大三田キャンパスの北館ホールにて、ディック・スホーフ・オランダ王国首相が「オランダと日本；グローバルな変動期における歴史的関係性の未来」というテーマで特別講演を行った。
初来日となる今回の滞在では、石破首相との首脳会談、慶大での講演を行い、北海道千歳市にあるラピダスの工場を視察した。また大阪万博を訪れ、大阪府・市が出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」を視察したのち、オランダパビリオンの除幕式に出席した。
（山浦凜）
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