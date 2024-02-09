退職教員発表　50名が慶大を去る

今年度（3月31日付）退職する教員は50名であることが人事部からの情報提供で明らかになった。該当する教員は以下の通り。（）は所属学部、職名。敬称略。
宇沢美子、藤谷道夫、杉本智俊、香田芳樹、谷口祥一、倉田敬子、今井芳昭、岡田あおい（以上文学部教授）
八嶋由香利、福山欣司、木村福成、大垣昌夫（以上経済学部教授）
田村次朗、内藤恵、玉井清、河野武司（以上法学部教授）
上田衛門（大学院商学研究科教授）
フォーグル，ヴァルター、福澤利彦、岡本大輔、友岡賛、深井忠（以上商学部教授）
平形道人、岡野栄之、吉村昭彦、森崎浩、茂松直之、ミントン，ティモシィ Ｄ.、南就将（以上医学部教授）
志澤一之、松川弘明、山田徹、伊香賀俊治、山中直明、天野英晴、佐藤智典、岡浩太郎（以上理工学部教授）
印南一路（総合政策学部教授）、萩野達也（環境情報学部教授）、武田祐子（看護医療学部教授）
服部豊、須貝威（以上薬学部教授）、片山直也、宮武雅子（以上大学院法務研究科教授）、板垣悦子（体育研究所教授）
勝川史憲（スポーツ医学研究センター教授）、今西宣晶、村松太郎（以上医学部准教授）
木下岳司、松本緑（以上理工学部准教授）
（野宮勇介）