2017年6月29日

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ミスター慶應2017 ファイナリストが発表される

2017年6月26日 管理者 報道 0

本日、ミスター慶應ファイナリストが発表された。ファイナリストは以下の通り。

Entry No.1 櫻井龍之介(商学部3年)
(写真左)

Entry No.2 野中悠生(法学部2年)
(写真上段左)

Entry No.3 大野雄一郎(商学部2年)
(写真下段左)

Entry No.4 田仲純也(理工学部2年)
(写真下段右)

Entry No.5 川口駿一(総合政策学部3年)
(写真上段右)

Entry No.6 小山諒(経済学部4年)
(写真右)

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