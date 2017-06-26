ミスター慶應2017 ファイナリストが発表される

本日、ミスター慶應ファイナリストが発表された。ファイナリストは以下の通り。
Entry No.1 櫻井龍之介(商学部3年)
(写真左)
Entry No.2 野中悠生(法学部2年)
(写真上段左)
Entry No.3 大野雄一郎(商学部2年)
(写真下段左)
Entry No.4 田仲純也(理工学部2年)
(写真下段右)
Entry No.5 川口駿一(総合政策学部3年)
(写真上段右)
Entry No.6 小山諒(経済学部4年)
(写真右)
慶應塾生新聞会 三田オフィス
〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4階B
TEL 03-3454-7966
FAX 03-6435-2573
本日、ミスター慶應ファイナリストが発表された。ファイナリストは以下の通り。
Entry No.1 櫻井龍之介(商学部3年)
(写真左)
Entry No.2 野中悠生(法学部2年)
(写真上段左)
Entry No.3 大野雄一郎(商学部2年)
(写真下段左)
Entry No.4 田仲純也(理工学部2年)
(写真下段右)
Entry No.5 川口駿一(総合政策学部3年)
(写真上段右)
Entry No.6 小山諒(経済学部4年)
(写真右)
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