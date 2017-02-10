2016年度定年退職者 発表

今年度で定年退職する教員37名が学生部より発表された。該当する教員は以下の通り。()は所属学部、職名、敬称略。

関根謙、高山博、大森雄太郎、糸賀雅児（以上文学部教授）。後平隆、柳沢遊、ボールハチェット・ヘレン（以上経済学部教授）。霞信彦、片山義博、国分良成（以上法学部教授）。西川郁生、深尾光洋（以上商学部教授）。相磯貞和、大前和幸、岩田敏（以上医学部教授）。森泉、高橋正子、野寺隆、青山藤詞郎、鈴木孝治（以上理工学部教授）。堀茂樹、大江守之、後藤純一（以上総合政策学部教授）。西岡啓二（環境情報学部教授）。原礼子（看護医療学部教授）。木津純子（薬学部教授）。三上直光（言語文化研究所教授）。綿田博人（体育研究所教授）。ハーディ・トマス、安田恵美子（看護医療学部（信濃町）准教授）。和嶋浩一（医学部専任講師）。永井総子（薬学部専任講師）。進伸幸（医学部准教授）。小林正規（医学部助教）。寺山千賀子（法学部一般助教）。大熊潔（医学部（診断）助教）。西岡久美子（経済学部一般教授）。なお、糸賀雅児教授、ボールハチェット・ヘレン教授、進伸幸准教授、安田恵美子准教授、寺山千賀子助教、大熊潔助教、西岡久美子教授、鈴木孝治教授、国分良成教授は選択定年である。